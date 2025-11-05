ジャー炊飯器「KS−CS05J」（マイコン3合タイプ）シャープは、単身世帯におすすめのジャー炊飯器の新製品＜KS−CS05J＞を発売する。同機は、「自炊を楽しくする、置いて絵になる炊飯器」をコンセプトにした新デザインを採用した。まるみを帯びた外観は、曲線によって、光と影の境目をやわらげ、やわらかい印象を演出。オブジェのように映える、やさしいたたずまいとなっている。操作部は、すっきりした印象と操作のしやすさを両立