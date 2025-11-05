「Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが」カルビーは、グレープストーンと「Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが」を共同開発した。同社の展開するバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」と、「Jagabee」の初のコラボレーション商品で、11月19日から東京駅一番街「東京おかしランド」で先行販売する。「Jagabee」は、じゃがいもの味わいにこだわり、素材そのまま、皮つきじゃがいもを使用し、独自のカリッサ