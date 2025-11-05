台北で開催中のアニメ『鬼滅の刃』ポップアップ展「鬼滅百景」の新たなキービジュアルが公開された。戦闘モードで睨む表情の我妻善逸バージョンが登場している。【画像】見たことない！善逸の睨む姿公開された『鬼滅百景』新ビジュアル鬼滅百景（隊士百景）は、昨年東京にて開催した展覧会『アニメ「鬼滅の刃」柱展ーそして無限城へー』でお届けされた、柱9人をそれぞれ100種のデザインで展開するシリーズグッズ「柱百景」。