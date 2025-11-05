子どもに「わり算はなぜ0で割ってはいけないの？」と聞かれたら、何と答えればいいのか。サイエンスナビゲーターの桜井進さんは「この質問をされたら『いい質問だ！』と褒めてあげてほしい。『定義される・されない計算』を考えるきっかけになるからだ」という――。※本稿は、桜井進『人生は数学でできている恋愛、戦争、うわさ……すべてが解ける！』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Hanasak