去年９月、三川町の住宅に侵入して女性を殺害したとされる男の裁判員裁判はきょう、男への被告人質問が行われました。 【写真を見る】「殴ったあと我に返った」と被告人...弁護側は「過剰防衛に過ぎない」三川町高齢者殺人事件で起訴の男が語ったこととは（山形） 男は「被害者を殴った後我に返った」などと当時について一部記憶があると話しました。 殺人や住居侵入などの６つの罪に問われているのは、三川町横川新田の無職、