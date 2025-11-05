嵐の二宮和也（42）が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。スーパーでの出来事を明かし、多くの反響が寄せられている。「今日、スーパーで見つからないから焦って“〇〇（商品）って何処にありますか？”ってお客さんに聞いてしまった」とスーパーで客に話しかけてしまったことを明かした二宮。「そしたらガッツリ気付かれて、“頑張って下さい！”って言われたので“頑張ってます！”って言ったけど、絶対に芸能生活につい