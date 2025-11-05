日本の美術大学や芸術大学に中国人の留学生が殺到している。日本のマンガやアニメといったサブカルチャーに影響を受けた人たちも少なくないが、それだけが理由なのだろうか。日本経済新聞取材班がまとめた『ニッポン華僑100万人時代新中国勢力の台頭で激変する社会』（KADOKAWA）の一節を紹介する――。（第5回／全5回）※登場する取材協力者の肩書きや年齢は取材当時のものです。写真＝iStock.com／SeventyFour※写真はイメージ