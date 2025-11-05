報道各社の取材に応じる京都大の北川進特別教授＝5日午後、京都市左京区今年のノーベル化学賞に選ばれた北川進京都大特別教授（74）が5日、京都市内で報道各社の取材に応じた。これまで地域の異なる複数の大学に在籍してきたことに触れ「自分の経歴の中でも自慢だ。いろいろな出身の人の気持ちが分かり、研究室を運営する上で非常にプラスになった」と話した。北川さんは京大大学院を出た後、1970年代後半から2000年ごろにかけ