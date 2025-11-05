トヨタのアルファード1台、時価600万円相当を盗んだとして、指定暴力団傘下組織組員の男ら2人が逮捕されました。警視庁によりますと、住吉会幸平一家傘下組織組員の幸良栄作容疑者と、職業不詳の立原正樹容疑者は今年1月、埼玉県川口市の駐車場にとめてあった、トヨタのアルファード1台、時価600万円相当を盗んだ疑いが持たれています。調べに対し幸良容疑者は「事実について分かりません」と容疑を否認し、立原容疑者は黙秘してい