新日本プロレスは「ワールドタッグリーグ（ＷＴＬ）」（２０日、東京・後楽園ホールで開幕）の出場全１６チームとブロック分けを発表した。Ａブロックではエル・デスペラードが?大巨人?石川修司と超異色タッグを結成。石川の新日本マットへの本格参戦は初となる。ＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬ王者の辻陽太は１０月の両国国技館大会での激闘を経て電撃和解を果たした「バレットクラブ・ウォー・ドッグス（ＷＤ）」のゲイブ・キッドと