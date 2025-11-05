ワールドシリーズを連覇したドジャースが４日（日本時間５日）、公式インスタグラムを更新。ロバーツ監督と選手４人が米人気トーク番組「ＪｉｍｍｙＫｉｍｍｅｌＬｉｖｅ」に出演したことを報告した。出演したのはロバーツ監督の他、グラスノー、スネル、スミス、キケ・ヘルナンデスの５人。インスタには５ショットやチャンピオントロフィーなどを掲載した。ファンの笑いを呼んだのはキケのポーズ。５ショットでは手を前