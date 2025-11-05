今回、Ray WEB編集部は自分ファーストな彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は充実した毎日を送る大学生。イケメンの彼氏もいて順風満帆そうに見えますが、実は悩みがあって……？デートですら自分の写真が映えそうな場所を選ぶ翔に、怒りを覚える主人公。このあと彼とデートに行く予定ですが、そこでも俺俺俺！になるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて読みたい