RIIZEが新シングル『Fame』のリリースを前に、多彩なコンテンツを通じて世界中のファンと交流する。【写真】アントン、“タトゥー”チラ見えのムキムキ腕11月5日午前0時、RIIZEの公式SNSアカウントに新シングル『Fame』の「REALTIME ODYSSEY TIMELINE（リアルタイム・オデッセイ・タイムライン）」が公開された。これは、新シングルに関連したプロモーションスケジュールをまとめたもので、トラックリストポスター、展示会、ティザ