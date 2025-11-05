【モデルプレス＝2025/11/05】女優の土屋太鳳が11月4日、自身のInstagramを更新。姉で女優の土屋炎伽と弟で声優の土屋神葉とともに、共演する朗読劇「ぼうけんの星」の練習風景を公開し、反響を呼んでいる。【写真】30歳朝ドラ女優「最強ファミリー」3きょうだいでの稽古ショット◆土屋太鳳、姉＆弟との稽古中の様子公開炎伽、神葉とともに3きょうだいで創作し、11月8、9日に福岡・九州大学医学部百年講堂で上演される朗読劇「ぼう