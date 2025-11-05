日本ハムからドラフト３位で指名された東海大・大塚瑠晏（るあん）内野手が５日、神奈川・平塚市の同校で仮契約を結んだ。契約金６５００万円、年俸１０００万円（金額はいずれも推定）。仮契約を終えた大塚は「より一層頑張らないとという気持ちになりました」と端正な顔をキリリと引き締めた。スピード感のある軽快な守りを持ち味とする遊撃手だが、日本ハムの二遊間には同じ右投げ左打ちの上川畑、水野に加え新人の山県と競