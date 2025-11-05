香川県庁で行われた防災訓練 11月5日は「津波防災の日」です。南海トラフ地震を想定し、香川県庁で防災訓練が行われました。 午前10時、震度6強の地震が発生した想定で、一斉に安全確保行動をとる「シェイクアウト訓練」が行われました。県職員はそれぞれの職場で低い体勢になり、頭を保護しました。 消防・防災訓練には職員約100人が参加しました。筒状の袋の中を滑って地上に出る「救助袋」を使うなどして屋外に