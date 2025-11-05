ＢＳＴＢＳは５日、１２月７日にドラマ「江戸川乱歩原作名探偵・明智小五郎『怪人二十面相』」の放送を発表した。２４年９月放送の「江戸川乱歩原作名探偵・明智小五郎『黒蜥蜴』」に続いての「江戸川乱歩原作」第２弾。昭和４０年頃の雰囲気と現代を織り交ぜた架空の時代に、ある実業家の屋敷から怪人二十面相によって宝石が盗み出されるところから物語が始まる。主演・明智小五郎には前作に続き俳優の船越英一郎。明智