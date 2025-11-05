◆米女子プロゴルフツアーＴＯＴＯジャパンクラシックプロアマ戦（５日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）ウェーティング４番手の渋野日向子（サントリー）が５日、コースで練習を行った。午後２時頃に到着し、１時間ほどショット練習。雨が降る中、アプローチなどを精力的に練習した。渋野は米ツアーで直近４戦連続予選落ちするなど、年間ポイントランク１０４位に低迷。前週まで４週連続で国内ツアーに参戦し