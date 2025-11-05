走行性能は「非常に優秀」マツダは、同社初の専用設計EVのプロトタイプテストを開始した。2027年の発売を目指している。【画像】ロータリーエンジンを積んだ電動モデル【マツダMX-30ロータリーEVを詳しく見る】全22枚マツダはEV専用プラットフォームを量産車に採用していない、数少ないメーカーの1つだ。マツダはEV専用プラットフォームの自社開発に踏み切った。初の市販EVである『MX-30』は内燃機関車『CX-30』のプラットフォー