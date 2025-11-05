災害用の可動式コンテナを平時からも活用しようと、11月5日に高知新港で地場産品などを販売する実証実験が行われました。5日、高知新港に設置された2台のコンテナは災害用に使用されるもので、電動で上下に動かしてトラックで運ぶことができ、トイレやキッチンなどを備えています。この災害用コンテナを平時でも活用していこうと国交省四国地方整備局が実証実験を行ったもので、コンテナを移動道の駅として活用し、四方竹やカツオ