「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本VS韓国（15、16日＝東京ドーム）」に出場する侍ジャパンは、6日から宮崎で強化合宿をスタートさせる。5日に宮崎入りした井端弘和監督（50）は来年3月のWBC連覇に向け、右肘手術で来季全休するパドレス・ダルビッシュについて言及した。この日までに本人から連絡を受けたといい、「当然今回は出られないですけど、いろいろ連絡は取り合っていきたい。長く向こうでやられているので、教