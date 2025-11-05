三井物産は５日、２０２６年３月期の連結業績予想（国際会計基準）を上方修正した。最終利益は当初予想から５００億円上積みし、８２００億円になると見込む。前期比では８・９％減。液化天然ガス（ＬＮＧ）などのエネルギー事業が好調で、下半期も堅調に推移するとみている。米国の高関税政策については「直接的な影響は限定的だった」（重田哲也副社長）と説明した。同日発表した２５年９月中間連結決算の最終利益は前年同