囲碁のタイトルの1つ、女流本因坊戦第5局は藤沢里菜女流本因坊が、挑戦者の星合志保四段に勝ち、6連覇を達成しました。【映像】対局の様子藤沢里菜女流本因坊（27）に星合志保四段（28）が挑戦している女流本因坊戦五番勝負の第5局は、午前9時から東京・千代田区の日本棋院で始まりました。藤沢女流本因坊は6連覇がかかり、星合四段は初のタイトル獲得を狙います。ここまで2勝2敗で、勝った方がタイトルを獲得する最終の第5