創立50周年を迎えたワコールの人気ブランド「ウイング」から、ディズニーデザインの［ナチュラルアップブラ］が登場しました。日常に“魔法”を添えるように、さりげなく「ミッキーマウス」をあしらったデザインが魅力。ふんわりナチュラルなシルエットを叶える人気シリーズに、大人の女性がときめく上品なかわいさがプラスされています。 ウイング×ミッキーの新デザインが登場 ワコール