日本テレビ系列各局が展開中のキャンペーン、カラダWEEKの特集です。今年のテーマは、「夢中でカラダを幸せに」。還暦を目前にして約40年ぶりに、あるスポーツに“夢中で”取り組んだ男性の話題です。体の痛みよりも充実感が男性の心を満たしました。 ■59歳、夢への挑戦 今の仕事に不満はない。でも、あきらめきれない夢はある。「歳だから、何ばかやってんのっていう。だけどさ、やらなかった後悔がすごく