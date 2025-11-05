地方自治や公共福祉などの分野で長年貢献した人に贈られる叙勲と褒章の「伝達式」が県庁で行われました。毎年、春と秋の2回行われていて、今回は県内に住む97人が受章しています。今回は受章者のうち45人が伝達式に出席しました。国や公共に対して功績があった人に勲章を贈る叙勲。その道一筋に励み社会に貢献した人を表彰する褒章。それに警察、消防、自衛官など危険性の高い業務に就いた人の栄誉を称えました。受章者を代表して