県は、クマを見て逃げる際に転倒したケガを人身被害にカウントし、今年のクマによる人身被害が１１件になったと発表しました。去年の人身被害は３件で、今年は大幅に増えています。 きょう午前、山形県新庄市で、クマを目撃し逃げようとした高齢の女性が転倒しケガをしました。警察によりますと、きょう午前１０時４０分ごろ新庄市金沢の林道で、７９歳の女性が農作業のため一輪車を押して歩いていたところ、前方のヤブからクマ一