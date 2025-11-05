福岡県警八幡西署は5日、北九州市八幡西区竹末2丁目付近の道路上で4日午後4時ごろ、通行中の小学生女児が車に乗った見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50代、頭髪が薄く、車に乗っていた。