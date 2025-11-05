＜TOTOジャパンクラシック事前情報◇5日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞始まりの地に戻ってきた。ゴルフ人生を大きく変えた思い出の舞台で、竹田麗央は懐かしそうに1年前を振り返った。【写真】馬場咲希さんがエレガントにドレスアップ昨年大会では6ホールに及ぶプレーオフを戦い、日没サスペンデッド寸前でのバーディで劇的勝利。米ツアー初優勝を果たし、2年シードつきのツアー切符をつかみとった