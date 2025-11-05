＜TOTOジャパンクラシック事前情報◇5日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞マレーシアで行われた前週の「メイバンク選手権」で米ツアー2勝目を挙げた山下美夢有が、プロアマ大会後に取材に応じた。2023年以来となる自身2度目の2週連続優勝が懸かる凱旋試合。気温差約20度という寒さには閉口したが、8月の「北海道meijiカップ」以来となる日本での試合とあって、自然と笑顔を見せた。【写真】ウェイティ