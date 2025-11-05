モデルでタレントの鈴木奈々（37）が5日、自身のインスタグラムを更新。ホワイトカラーで統一された清潔感あふれる自宅キッチンを公開した。【写真】「モデルルームのキッチンみたい」鈴木奈々の広々とした自宅キッチン鈴木は「キッチン掃除して気持ちもスッキリキッチンはタカラスタンダードです！掃除しやすくてオススメお昼は焼きそばにしました目玉焼き載せたよー」とつづり、真っ白なキッチンを披露している。壁