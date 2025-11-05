今年1月、埼玉県川口市で高級車「アルファード」を盗んだとして男2人が警視庁などに逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは千葉県松戸市の職業不詳・立原正樹容疑者（33）と千葉県松戸市の指定暴力団「住吉会」の4次団体組員・幸良栄作容疑者（34）です。2人は、今年1月下旬、埼玉県川口市の住宅の駐車場から高級車「アルファード」1台、時価600万円相当を盗んだ疑いがもたれています。警視庁などによりますと、2人はこの住宅