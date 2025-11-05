中国・上海で輸入拡大を目的とした国際博覧会が始まりました。巨大な中国市場を狙い、日本企業からは世界初の製品が出展されています。中国李強首相「中国は今後も揺るぎなくハイレベルな対外開放を推進し、制度面での開放を着実に拡大していきます」開幕式で中国の李強首相は市場開放を強調し、積極的な投資を呼びかけました。「国際輸入博覧会」は、習近平国家主席の肝いりで始まった中国最大級の見本市で、今年で8回目です。