５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４１４円６４銭（０・９９％）安の４万１２６５円３６銭だった。２日連続で値下がりした。全銘柄のうち６割超の２１３銘柄が下落した。前日の米株式市場でハイテク株が下落した流れを受け、東京市場でも人工知能（ＡＩ）関連や半導体関連株を中心に下落した。連日の相場の過熱感もあり、５日には東証プライム市場に上場する銘柄の７割が下落