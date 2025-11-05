トランプ米大統領/Aaron Schwartz/Getty Images（ＣＮＮ）「インフレなど起きていない」。トランプ米大統領は2日夜に放映されたテレビ番組「60ミニッツ」のインタビューでそう述べた。「食料品の価格は下がっている」二つの虚偽の主張を展開したトランプ氏は、バイデン前大統領を悩ませた政治的失策を繰り返している。この失策は民主党が政権の座を手放す一因となった。トランプ氏は国民が日常生活で経験している経済の現実を否定