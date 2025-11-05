大きな柿の木の上に座り込み、たわわに実った柿を器用にもぎ取り食べるクマ。3日午後2時半ごろ、宮城・大崎市の国道沿いにクマが出没。撮影者は親戚の家に車で向かう途中にクマを発見し、慌てて撮影したといいます。撮影者：車で運転中に何げなく木の上を見上げてみたら、たまたま柿の木の上にクマがいて。木になっていた柿の実を前足で上手に取って食べていた。民家の庭先にある柿の木で、4〜5メートルぐらいの高さだと思います。