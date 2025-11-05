トヨタ自動車は2026年3月までの1年間の業績見通しを前回から上方修正し純利益が2兆9300億円となる予想を発表しました。トランプ関税や為替の影響などを織り込んだ当初の2兆6600億円から2700億円押し上げる見通しです。トヨタによりますとトランプ関税などの影響があったものの、北米市場でのハイブリッド車の販売が好調だったこともあり、上期のグループ全体の販売台数が前年度同期比で5パーセント増となったことなどが寄与したと