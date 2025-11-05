三重県熊野市で、アマゴの採卵の作業が進んでいます。近くの清流の水を使ってアマゴの完全養殖をしている「赤倉水産」では、およそ1年半育てたメスから、黄金色の直径5ミリのほどの卵を次々と取り出しました。猛暑の影響で1匹当たりの卵の数は少ないということですが、5日は300匹からおよそ33万個を取り出して精子をかけ、およそ40日で孵化するということです。