11月5日は、江戸時代の安政南海地震にちなんだ「津波防災の日」です。地下鉄全線で訓練が行われました。＜駅員のアナウンス＞「ただいま緊急地震速報を受信しました。落ち着いて行動してください」訓練は午前10時から3分間、名古屋市営地下鉄全線の列車を停め、緊急地震速報に続き大津波警報が出された想定で始まりました。このうち名古屋港駅では、周辺に観光施設が多く外国人の利用客も多いことから、駅員が英語と中国語で