2勝目には驚きませんが、まさか8打差を追いつくとは……。【羽川豊氏コラム】国内男子プロに欲しい「日の丸を背負う試合」…五輪に加え、もうひとつのカギはマスターズです米女子ツアー「メイバンク選手権」最終日、山下美夢有（24）はボギーフリーの65で回り、通算18アンダーで並んだ3人によるプレーオフを制しました。夏の全英女子オープンに次ぐ勝利は、見事な大逆転劇でした。今季は次戦の日米共催大会を含め残り3試合。「