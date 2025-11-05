日本時間１７時５５分に独非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（10月）17:55 予想54.5前回54.5（非製造業PMI（購買担当者指数）)