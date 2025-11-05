１０月スペイン非製造業ＰＭＩは５６．６、前回５４．３ １０月のスペイン非製造業ＰＭＩは５６．６と前回の５４．３から大きく改善した。市場予想は５４．８だった。活動と新規受注の両方が回復する中、１０か月ぶりの高い伸びを記録。一方、先行きに対する信頼感も強まり、７か月ぶりの高水準に達した。