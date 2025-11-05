１０月イタリア非製造業ＰＭＩは５４．０、前回５２．５ １０月イタリア非製造業ＰＭＩは５４．０と前回の５２．５から改善している。市場予想は５３．０だった。輸出の新たな増加に支えられ、新規の仕事の成長が加速、投入コストのインフレ率は４年半ぶりの低水準だった。一方、活動の大幅な増加にもかかわらず雇用創出はごくわずかにとどまった。