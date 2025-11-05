今年9月に高知市の電機工事会社に侵入し、電線などを盗んだとして警察は少年5人を逮捕しました。建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは高知市の無職の18歳少年や高知市の建設作業員の17歳少年など16歳から18歳までの5人です。警察によりますと、5人は今年9月23日の夜から翌24日未明にかけて高知市の電機工事会社の事務所に侵入し、電線約500キロとドライバー1個、あわせて時価約100万円相当を盗んだ疑いが持たれています。