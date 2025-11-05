山形県内で急増しているインフルエンザ患者の数が注意報レベルにまで拡大したことがきょう、明らかになりました。昨シーズンよりも1か月余り早いペースでの感染拡大です。県衛生研究所が5日、発表した最新の調査結果によりますと11月2日までの1週間に県内39の定点医療機関から報告されたインフルエンザの患者の数は合わせて597人で、前の週よりも4倍以上に拡大しました。1定点医療機関あたりの患者の数は15・31人で、