国家戦略特区に基づく「特区民泊」を巡り、大阪府は5日、政令指定都市と中核市を除く府内34市町村のうち、離脱意向を示していた29市町村について、来年5月29日で新規申請の受理を停止すると発表した。施設が集中する大阪市と期日をそろえ、停止までに周知期間を設ける。府は34市町村の申請窓口となっている。府内では他に、河内長野市の一部地域で停止する。泉佐野、貝塚、羽曳野の3市はこれまで通り申請を受け付ける。交野市