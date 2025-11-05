À¾ÉðÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¾åÃÒÂç¤ÎÀµÌÚÍªÇÏÅê¼ê¡á5Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¾åÃÒÂç¤ÎÀµÌÚÍªÇÏÅê¼ê¡Ê22¡Ë¡á179¥»¥ó¥Á¡¢83¥­¥í¡¢±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡á¤ÎÀ¾ÉðÆþ¤ê¤¬5Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤·¡¢»ÙÅÙ¶â350Ëü±ß¡¢Ç¯Êð400Ëü±ß¤Ç¹ç°Õ¡£¾åÃÒÂç¤«¤é¤Ï°éÀ®¤ò´Þ¤á¤Æ½é¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬°ì¿ÍÌÜ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤­Äù¤á¤¿¡£Âç³Ø¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÅê¼ê¤ËÄ©