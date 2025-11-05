【シドニー共同】オーストラリア政府は5日、16歳未満の交流サイト（SNS）利用を禁止する法律の適用対象にインターネット掲示板レディットと、動画ライブ配信サービスのキックを加えたと発表した。担当当局者は記者会見で「対象は変わり得る」と話し、12月10日の施行日までに対象サービスが増える可能性を示唆した。年齢確認などは運営事業者に任されており、各社が施行日までに対応方法を詰める。施行後は、レディットとキッ