ゴンチャは、2025年11月6日から、台湾スイーツ豆花（トウファ）とパールを合わせたデザートティー「台湾豆花パール」を期間限定で販売します（一部店舗を除く）。台湾スイーツをゴンチャ流に 「豆花（トウファ）」は、豆乳を固めて作るぷるぷる食感が魅力の台湾発祥のデザートで、次なるアジアンスイーツとしても注目されています。そんな豆花を使用した新商品は、まろやかでコクのあるミルクティーと、シャリシャリ食感がリッチな