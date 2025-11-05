藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。11月4日（火）の同番組では“子どもの推し活”を特集した。どの家庭でも悩むのが“グッズの買い方”。横澤家では三姉妹で1つと決めているものがあるそうで…。【映像】「じゃあ青でいいよ」我慢する長女の様子がかわいい子どもの推し活について、悩みや大変なことを街のママに聞いたところ、グッズを揃えるのが大変だという声があがる。三姉妹で同じグ